許多人都希望能夠跟網美、網帥交往，不過一名網友分享悲慘的經驗，表示自己每次都要幫前女友拍出有趣、有哏或者好看的照片，但他根本沒有專業技術，沒想到最後更因此被分手，引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，前女友是個小網紅、非常重視IG，除了會每天看愛心數跟留言、回覆外，每逢假日他也要幫前女友拍出有趣、有梗或者好看的照片，「但偏偏我的拍照技術就不是專業的…」。

原PO指出，上周日兩人一起去彰化的卡娜赫拉觀光工廠玩，光是入口就花了快半小時拍照，女友進門後看到入口的卡娜赫拉樓梯又說要拍，還堅持要趁人少時拍照，讓在場的其他路人等了2、3分鐘。

原PO表示當時女友在入口的樓梯拍照，路人為了他們等了2、3分鐘完全無法進入。（翻攝自Dcard）

之後原PO忍不住羞恥，硬起來說夠了別拍了，沒想到女友竟當場翻臉罵他拍照技術爛、拍那麼少，讓原PO終於想要提出分手，女友卻先一步提分手，原因正是「拍照技術太爛」，讓原PO氣憤的說，「真是氣瘋我，她憑什麼比我先提分手？」

對此，許多網友紛紛回應「網紅，這樣⋯？」、「雖然照片真的沒有很好看，但她交男友是為了有一個免錢的攝影師嗎？想要來個屬於兩人的約會結果被利用 這誰可以接受？你又不是他顧來的攝影師，你女友真的沒品」、「講得以為你女友多正多仙，結果看起來矮肥短= =還公主病成這樣，笑死」、「千萬不要放出來⋯」。