天玉集團旗下的龍騰建設27日成立25週年，捐款200萬元給高雄市消防局搜救犬馴養中心、以及台灣精英國際搜救協會等4個團體，在週年慶的同時，宣佈位於高雄都會公園生活圈的透天建案，今年第三季末，進場銷售。

龍騰建設27日在萬豪酒店舉行「25週年攜手做公益」晚會，土銀董事長謝娟娟和華南金控董事長張雲鵬等金融界大咖，特別率隊南下祝賀，天玉集團執行長黃文柔特別感謝她的爺爺與外婆，力挺董事長黃學藤，度過許多難關，為了表達感恩，天玉集團的名稱，就用她的爺爺與外婆的名字來命名。

1997年成立的龍騰建設，27日邀請協力廠商，攜手捐贈200萬元，給高雄市消防局搜救犬馴養中心、台灣精英國際搜救協會、台灣導盲犬協會、以及社團法人台南市徐園長護生協會等4個團體，表達他們對急難搜救的貢獻。

龍騰建設董事長黃學藤秉持「取之社會，用之社會」，回饋社會不遺餘力，除了每年提供國中小低收入戶獎助學金，多年來也捐贈救護車、康復巴士、長照交通車、窄巷消防車、消防防護衣、AED(小型心臟電擊器)等給消防隊等相關團體使用，也關心偏鄉孩童，並捐贈文具及日常用品，希望能透過捐贈，拋磚引玉，為社會盡一份心力。

黃文柔指出，龍騰建設預計今年第三季末，將公開銷售橋頭透天一案，該案位於高雄都會公園後方新中六街，地上四層，地坪23到65坪、建坪58坪到76坪，並以成屋銷售。

她說，今年年中以總價約6億多元，購入的鳳山區保泰路500多坪土地，目前尚未動工，該案也是天玉集團第五場危老案，將配合政府政策，讓高雄的市容更加美好、更加安全，喚起大眾對公共安全的重視，共創宜居城市。