富邦悍將外野手林哲瑄23日在新竹棒球場「驚天一撲」，結果造成左肩關節唇破裂，27日他再到輔大醫院進行2次檢查，待檢查報告出爐後，球團將綜合所有醫療意見，再與林哲瑄本人及防護團隊開會討論決定後續處理方式，目前尚未決定是否動刀。

林哲瑄在23日與味全龍的比賽中，4局下為了接殺拿莫伊漾打出的飛球，上演美技守備，但他起身後神色面露痛苦，下半局輪到他打擊時更換代打張冠廷，當時球團回報，林哲瑄是左肩挫傷提前退場。

退場後林哲瑄到醫院掛急診，X光檢查骨頭沒有損傷，之後再照MRI近一步檢查發現關節唇破裂，今天他又赴輔大醫院進行2次檢查，目前仍在等待檢查報告出爐，之後才會決定採取何種治療方式。

富邦球團表示，會全力協助林哲瑄安排治療及復健規劃。針對本次事件富邦球團及林哲瑄均非常感謝各方關心及慰問，也希望大家能繼續關心支持中華職棒，為每一位努力的球員加油打氣。