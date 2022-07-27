陶晶瑩（中）將首度攻蛋開唱，好友黃韻玲（左）、許哲珮熱情力挺。（KKLIVE提供）

陶晶瑩出道30周年，將在30日首度於台北小巨蛋舉辦「大同氣密窗陶晶瑩MOMAN」演唱會。她近日正忙彩排練唱，曬出老公李李仁、女兒荳荳一起在家彈吉他伴奏的影片，還聽見一旁愛犬也跟著合音，互動逗趣。演唱會進入倒數階段，她坦言心情緊張大於興奮，不過女兒總是貼心送上鼓勵，猶如替她打了一劑強心針。

陶晶瑩表示，每次跟女兒聊起將站上小巨蛋開唱，女兒都會安慰她說，「媽你超強的，妳在緊張什麼？」加上這次演出不僅有家人相伴，還有許多好友相挺，降低了她緊繃的情緒。她預告演唱會上，邀來好友許哲珮、黃韻玲、魏如萱等人同台助陣，她笑說：「邀請的都是我的偶像。」

她們日前在練團時，許哲珮透露陶晶瑩是她與魏如萱的偶像，以前唸書、談戀愛時都是一路唱著陶晶瑩的歌，沒想到現在竟然可以跟原唱一起在台上合作，更提到當天會為大家準備具有顧喉嚨、有鎮定作用的藍水晶，陶晶瑩叮嚀：「妳當天下午就要到喔，不然我怕會來不及。」老友黃韻玲則感性說，能看到陶晶瑩站上小巨蛋真的很替她開心，尤其是看到她一路上不放棄的精神，相信歌迷當天一定會有很多感動。

陶晶瑩小巨蛋經歷2度延期，終於將與粉絲見面，她笑說，這2年來的變化不小，不僅服裝打掉重練，嘉賓、樂手也有更替，「原本懷孕怕不能來參加的鐵粉，現在都小朋友滿地爬了」，並提醒持有舊演出日期票券的消費者，演出當天持原票券即可入場。