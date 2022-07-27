疫情使人們更重視友誼，並推升送禮市場成長，漢來美食為擴大搶攻中秋送禮商機推出「情月典藏」與「情月風雅」二款月餅禮盒，除保留大受歡迎的經典口味，更結合台灣在地與進口食材研發了4至5款新口味，希望銷售較去年成長12％。

2020漢來情月中秋禮盒目前開放預購中，「漢來情月典藏禮盒(大盒)」6粒裝、售價1,880元，「漢來情月風雅禮盒(小盒)」8粒裝、售價1,380元，可於全台漢來美食餐廳與漢來美食購物商城購買，7月31日前於漢來美食購物商城完成訂購，可享早鳥8折免運優惠，大宗訂購50盒以上或企業採購請電洽另有折扣。

漢來美食中秋月餅禮盒向來受到企業與消費者青睞，別出心裁的禮盒設計以及推陳出新的口味，是消費者多年來主動回購的原因。今年漢來情月禮盒以新藝術派畫家-慕夏的浪漫風格作為發想，雙蝶嬉戲於花間，代表了祈願家庭歡聚歲歲團圓的美好寓意，以仿漆器盒手繪出盛綻花姿和精緻圖騰，大小禮盒分別透過手工刷繪紅色以及綠色作為底漆，搭配同色系盒身，呈現華麗的藝術風格。

此外，漢來月餅口味更兼具傳統與創新，為符合現代人的健康觀念，主廚以減糖配方製作，讓中秋月餅吃得到美味，也減少身體的負擔。

「流心」內餡近年在月餅市場廣受歡迎並蔚為「食尚」，今年漢來情月月餅保留了「金月流芯」奶黃月餅，濃郁奶香與起司奶黃中帶有來自屏東車城鹹蛋黃的特有香氣，特製如溏心蛋般的流沙口感，甜中帶鹹，香氣濃郁。漢來今年更加入「芝麻流芯」口味，嚴選台灣在地黑芝麻，細緻、質純的流心內餡，讓口香味層次更加豐富。

同樣有流心內餡口感的還有「特濃巧克力」。有別於之前添加蔓越莓或是酒漬堅果的風味，今年以濃厚醇香的VALRHONA法芙娜巧克力帶出特濃香氣，恰到好處的苦甜滋味與流心熔岩感，打造出大人、小孩都會喜愛的風味。

選用屏東萬丹上選紅豆製成的「烏豆沙核桃」，在綿密的紅豆沙中添加了高營養價值的核桃，香味調和得恰到好處。經典口味「白玉蓮蓉蛋黃」更是饕客的最愛，將湖南湘蓮子研磨成泥後，以港式工法熬煮至微微透明且入味，並添加了屏東車城鹹鴨蛋蛋黃，甜中帶鹹，質精味醇。

漢來情月風雅禮盒中的新口味「白玉蓮蓉松子」以原本經典的以湖南湘蓮子泥製成的白玉蓮蓉，加入了松子果仁點綴，細緻淡雅中散發松子淡淡香氣，咀嚼層次更加豐富。而全新口味「蜂蜜柚香檸檬」更顛覆了月餅原本較為甜膩的形象，以屏東香水檸檬果皮及麻豆柚子果皮殺菁後製成，糖漬加入白豆沙以文火熬煮保留其完整風味，酸中帶甜的迷人香氣，清新感十足。

台灣除了特產新鮮水果，茶也十分出名，主廚今年特選了南投台茶18號帶有淡淡肉桂香氣的紅玉，和入帶有黑糖香氣的珍珠粉圓，這款「紅玉珍珠」帶有餘韻悠長的茶香同時也有珍珠的咀嚼感，創新感十足。