民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉抄襲風波，關鍵人物、調查員余正煌聲明強調，「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。民進黨前立委鄭寶清接受廣播節目專訪時稱，經過「論文門」、「球場門」後，林智堅民調已落後國民黨桃園市長參選人張善政。前立委郭正亮則透露，目前看起來民進黨還是要讓林智堅選，但這事情發展一個禮拜後，可能會有不一樣的看法。

林智堅是否會波及民進黨其他縣市的選情？郭正亮今(27日)在《國民大會》節目中表示，這要看民進黨有沒有快刀處理這件事，目前看起來還是要讓林智堅選，但這事情發展一個禮拜後，可能會有不一樣的看法，因為會有各種民調出來，鄭寶清今接受訪問時就透露，林智堅的民調已經輸了。

郭正亮指出，鄭寶清本來就一直在做民調，因為他要選市長，而且在林智堅還沒被徵召出戰桃園前，鄭寶清自己就做過他和立委鄭運鵬的民調，鄭寶清是領先居多。主持人問，現在鄭寶清還是領先嗎？郭回說，這個部分他並不知道，但鄭寶清曾委託過《美麗島電子報》做民調，在沒有林智堅的情況下，鄭寶清也是領先。

另外，針對余正煌今發聲明澄清並未抄襲，余正煌還能在調查局安身立命嗎？郭正亮表示，他認識調查局長王俊力，王俊力是他的國中同學，王俊力是非常正直的人，王剛升上來，之前擔任桃園檢察官，郭認為，王俊力並沒給余正煌什麼壓力。