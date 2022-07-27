民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲論文，其中台大國發所論文由台大組成審議委員會審定，林智堅陣營質疑委員會召集人、台大社科院長蘇宏達立場不公，提出申請要求蘇迴避，今(27日)台大做出決議，以無具體事證予以駁回。國民黨台北市議員徐巧芯在中天《盧秀芳辣晚報》酸說，台大就是表明「林智堅你胡扯」，且台大未來可能會被綠營帶風向說是「國民黨同路人」。

徐巧芯表示：「林智堅不是說論文審委會召集人蘇宏達不客觀、不公正，所以要拒絕，並申請要求蘇宏達要迴避嗎？台大今天已經回覆了，他們今天開會的時候，先選出一位審議委員做代理會議主席，然後讓所有的委員逐一發言之後，不記名投票，最後一致決定『駁回申請迴避案』，因為申請人也就是林智堅，『所提事證並無具體事實，足以認定被要求迴避人於本案執行職務有偏頗之虞』。」

「所以林智堅、陳明通、黃帝穎，你們真的很丟臉！」徐巧芯說，「你們今天自己不敢去，因為一翻兩瞪眼，聽完你的說法，就一定知道說這個論文到底誰先寫的。」主持人盧秀芳問：「未來要保林致堅的風向是怎樣？台大、余正煌、國民黨，你們是一個鼻孔出氣？然後你們都中共同路人是嗎？」

徐巧芯說：「對啊，台大現在變成是國民黨的！以後他們風向就是這樣。台大很綠，這個大家都知道，最近一次出來具名講說他論文有問題的叫做鄭秀玲，是太陽花運動的領袖教授之一，現在竟然也變成是國民黨的同路人！說不定哪天變成中共同路人？這真的很噁心！」

她補充，「今天是蘇宏達院長說明完自己的身份後，他先離席，讓其他的委員們自己去做決定，所以整個過程顧及了程序正義，所做出的決定就是，我翻白話啦：『林智堅你胡扯！』」