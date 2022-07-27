由綠林興業公司冠名贊助的綠林慈善盃女子公開賽，7月28日到30日在新北市台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行三回合54洞競賽，這是女子台巡今年第4場公開賽，冠名贊助商綠林興業也結合慈善活動，將捐助台灣失智症協會、育成基金會、臺北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會3個單位。

這是綠林興業繼2020年首度冠名贊助後，去年因新冠肺炎疫情取消，今年第2度冠名贊助這項比賽，並繼續由台灣高爾夫俱樂部協辦、TLPGA主辦，比賽依然延續2020年的慈善募款活動，由綠林興業籌劃募款，由於綠林興業董事長林果兒的妻子於57歲時出現失智症徵狀，成為照護者的他與太太一路走過失智症的酸甜苦辣，綠林慈善盃女子公開賽，舉辦之初就是希望能將高爾夫與慈善結合，除了提供選手賽事平台以外，也希望能夠透過每年的賽事，協助公益推廣丶喚起更多人對於失智症的認識。

本屆綠林慈善盃女子公開賽總獎金新台幣330萬，包括公開賽的300萬獎金及長春女子邀請賽的30萬獎金，公開賽有71位選手包括51位職業球員、20位業餘選手參賽，兩回合結束，取前40名選手晉級最後一回合決賽，公開賽冠軍可得獎金60萬元。長春組冠軍可獲獎金5萬元。

TLPGA理事長劉依貞表示，感謝綠林興業繼續冠名贊助與台灣高爾夫俱樂部的持續協辦，今年TLPGA會員有不少令人振奮的消息，例如6月程思嘉在美國職業女子次巡賽EPSON島嶼度假村錦標賽贏得冠軍，同一個月份姚宣榆也在日本職業女子次巡賽的靜岡新聞SBS女子賽，奪下暌違4年的冠軍，另外還有女將李欣在台巡賽拿下個人今年首冠與第2冠，希望更多的企業與團體能支持台巡賽，藉著這個平台，讓台灣選手繼續與國際接軌。

除了精彩賽事，綠林興業董事長林果兒以自身經驗出發，特別設立線上攝影展，邀請選手和球迷一同「好好記憶，好好珍惜」。今天（27日）在台賽前記者會上，林果兒表示，第二度舉辦這項比賽，要感謝許多人，給他很大的力量與信心，去年的比賽，很多熱情的贊助就已讓他留下深刻印象，今天再次想起點點滴滴很多事情，成為他一生中最幸福的時刻。