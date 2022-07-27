星期三，由於薪酬與工作保障並不滿意，有4萬名英國鐵道員工決定發起罷工，全英國的鐵路運量只剩五分之一，幾乎是全面癱瘓。

美聯社報導，包括清潔工、信號員、維修工和車站工作人員，決定在7月26日起發起24 小時罷工，這是30年來最具破壞性的鐵路罷工事件。

主要爭議集中在薪資、工作條件和工作保障上，因為新冠病毒大流行，英國的鐵路運輸出現明顯衰退，從疫期之前的17億人次，降至10億人次，這導致收益減少，鐵路公司決定削減成本和人員數，這當然引起了工會的反彈。

工會(全稱：全國鐵路、海事和運輸工人聯盟,National Union of Rail, Maritime and Transport Workers，縮寫RMT)，在上個月就發動了三次為期一天的罷工，停止了全國大部分地區的鐵路服務。之後工會和英國鐵路網路公司(Network Rail)展開談判，公司提出的條件是4% 的加薪，並決議明年再漲2%，還有 2% 的鼓勵合約，實現現代化改革後就進行。

然而RMT工會領導人拒絕了這項提議，表示應該根據通貨膨脹率來提高工資，目前英國通貨膨脹率接近 10%，所以公司所提的加薪方案根本就不夠。

RMT工會秘書長林區(Mick Lynch)說：「公司的方案其實是變相減薪，我們在強制裁員方面取得了進展，但當我們要求提升待遇時，公司的方案卻讓大家變得更窮。」

林奇表示，工會將繼續本著誠意進行談判，但我們不會被任何人欺負或哄騙。

英國運輸大臣沙普斯(Grant Shapps)指責工會領導人發動的罷工，已造成全國數百萬辛勤工作的人，日常生活的不便干擾。他說：「罷工的時機特別差，擾亂到在倫敦北部米爾頓凱恩(Milton Keynes)斯舉行的歐洲女子足球錦標賽準決賽，以及週四在伯明罕(Birmingham)舉行的英聯邦運動會開幕式。」

工會不為所動，並表示只要待遇沒有提升，這周六，以及接下來的八月月，仍然會有更多罷工。