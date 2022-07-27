1名女網友說她的公公12年因嗜賭，被全家族看不起，公公的二姊更是不給好臉色，公公全家都被對方冷嘲熱諷，但該女網友後來與丈夫創業，近年來做得有聲有色，公公的二姊近日突然態度大變，希望她的兒子能學他們的餐飲技術，女網友與丈夫馬上一口回絕，丈夫甚至當面嗆說「風水輪流轉」。

該網友在臉書「匿名公社」發文，她的公公12年前因嗜賭，把家產敗光，公公的家族因此都不想與他們來往，紛紛斷了聯繫，其中公公的二姊一家更是輕蔑他們，對原PO全家表現地相當高傲，而原PO後來在市場做餐飲生意逐漸有起色，12年來已有一番成績，日子漸漸好過，而親戚們也漸漸與他們打招呼。

女網友12年前被公公家族看不起，決定從餐飲業創業，近年來做得有聲有色，公公的二姊近日開口希望她的兒子能學餐飲技術，女網友馬上一口回絕。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該網友說，該名公公的二姊近日來找他們，稱想讓兒子跟著他們進廚房學料理，兒子就不用去找工作了，但原PO與丈夫堅決反對，丈夫向對方說「我們家落魄的時候，你們看到我們就像看到鬼，連你兒子也看不起我們，現在呢風水輪流轉」，稱只能撥貨給對方兒子賣，但不能進廚房學技術。

其他網友紛紛「讚啦，雖然不認識你們，但看他們這樣被你們洗臉，很替你們開心」、「最好不要有往來，後面問題無法想像」、「就是要這樣做，做餐飲的，廚房是秘密基地」、「親兄弟都明算帳了，何況姻親又對你們不好的人，有些人真的想得很美」、「本來就是！早該搞清楚！這社會錢在做人，親人也一樣」。