中台灣最炙手可熱的蛋黃區地段，最狂低首付登場！興富發建設位於台中市七期燙金地段的小宅新案「市政新銳」，祭出最低40萬元首付的優惠付款專案，據現場專案透露，連附近醫生客層也頗為青睞，大概佔已購客戶的一成；另外，也有部分置產和自用客層是相中未來「台中之鑽」和萬豪酒店、誠品生活將進駐，七期門牌自用、出租兩相宜，因此入手七期唯一預售小宅。

興富發今年大手筆在台中規劃推出不少新案，其中最受矚目的七期門牌新案「市政新銳」，第三季將展開強銷，頗具話題性。

「市政新銳」現場銷售專案黃清裕表示，該案基地位於河南路四段和惠文七街口，面積達728.16坪，就在興富發「國家1號院」旁，步行咫尺的誠品生活大概3分鐘，規劃地上35樓、地下8層的住宅大樓，住家和店面共342戶，主力以2房24~27坪，和3房37~39坪為主，為七期目前線上唯一的預售小坪數「輕豪宅」產品。

興富發建設主委黃惠玲指出，「市政新銳」每坪開價70~78萬元，總銷共90億元，自5月6日開盤迄今，累積不少客源，至6月底之前陸續讓客戶選戶，迄今已簽約100戶。

建商表示，台中七期市政路、河南路交匯核心，匯聚頂尖A辦、星級飯店，目前商辦最新指標-高度超過200公尺的「台中之鑽」，結合商場、辦公、萬豪飯店等全方位的高端生活機能，全台指標商場「誠品生活」也宣布將進駐七期市政路，展開全新逾7,500坪特色大型店面，規模將大於誠品生活南西店，預計2023年開幕。

七期因國際企業進駐，外商高管多，住屋需求旺，黃清裕表示：「因地段優勢與優惠付款，目前「市政新銳」買家，以長期置產客為主，也有不少企業二代來看房。」

此外，黃惠玲也提到：「台中七期2房月租金行情已上看3.5萬元，因鄰近商辦聚落有強勁的租賃需求，加上七期土地開發已近9成，住宅用地擁有不可逆的稀缺特性，買家非常認同七期是台中最抗跌保值的地段，同時也相當看好市政路、河南路的未來性。」

另外，興富發為了壓低付款門檻，讓更多客戶包括年輕人付款壓力不會太重，特別在「市政新銳」提供40萬元低首付的專案，可謂七期最狂低首付的指標新案。

另外，興富發也在「市政新銳」，下了重本，採耐震標章規劃設計，目前台中市只有9棟大樓取得耐震標章，未來「市政新銳」完工後，可望成為第10棟。