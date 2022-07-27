衛福部前部長陳時中代表民進黨角逐台北市長，國民黨醫療委員會24日10問陳時中，要他把疫情期間的防疫政策說清楚；國民黨台北市長參選人蔣萬安則引用前總統蔣經國名言「只要政府永遠和民眾在一起，民眾便和政府在一起」，諷刺陳時中沒有與民眾站在一起。資深媒體人黃創夏今（27）日爆出蔣萬安此舉真相是為了「鞏固正藍基本盤」，更直言「這樣民調至少會好看一點，支持度會高一點」。

黃創夏今日在網路節目《94要客訴》中提到，蔣萬安這樣做也不是說要去走親民的路線，「他現在想積極告訴不想投給他的『正藍軍』、『深藍軍』，『我跟蔣家是有關係的』」，黃創夏更坦言，蔣萬安其實是為了鞏固深藍票，同時蔣萬安找了一個人很特殊，「就是李慶安，因為李慶安的爸爸叫李煥，李煥是以前蔣經國最親信、最信賴的一個人，也叫做『蔣經國最精準的傳達器』」。

黃創夏說，蔣經國在過世前一天，還把李煥叫去聊了2小時，因此李煥也被稱為「蔣經國留下來的顧命大臣」，蔣萬安找李慶安的原因在於要告訴國民黨的一些人，「我真的就是蔣經國的嫡傳，我跟蔣經國有聯繫」，所以把李煥的女兒找出來，蔣萬安要把支持蔣家的「基本盤」都拿回來，民調至少會好看一點，支持度會高一點。黃創夏最後也說，若是蔣萬安的基本盤沒鞏固回來，「那蔣萬安真的會更糟糕」。