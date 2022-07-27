西方制裁圍堵俄羅斯能源出口，然印度、大陸等進口低價俄油，使俄能源收入不下於戰前。美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）周二（26日）提案，希望制裁大陸購買俄油和其他俄羅斯能源供應，以阻斷俄能源收入對戰爭的資金挹注；不過這項提案雖有望獲得表決，但卻與拜登政府當前的政策相左。

外媒報導，盧比歐與另外2名共和黨員史考特（Rick Scott）、克萊默（Kevin Cramer）共同提出一項法案，旨在針對任何投保或註冊從俄羅斯向大陸運送石油和天然氣的油輪實施制裁。

這項提案雖有望在參議院表決，但卻與拜登政府的政策背道而馳，美國當前旨在維持石油供應無虞，同時限制俄羅斯能源收入。如果切斷俄油對大陸的供應，將使後者和印度等買家轉向中東和非洲，加入搶購石油的行列，進而推高能源價格。

此前，財政部長葉倫（Janet Yellen）提出為俄油設價格上限的構想，如果買家以低於市價的價格購買，即能繼續買俄油。拜登政府目前仍在制定政策，同時正說服歐洲相信這種做法。

央視報導，針對盧比歐提出的這項法案，大陸外交部發言人趙立堅回應，「這個參議員一貫逢中必反，毫無政治操守可言」。他強調，「中方一貫反對缺乏國際法依據的單邊非法制裁和長臂管轄，中國和俄羅斯在相互尊重平等互利的基礎上開展正常的經貿合作，不針對第三方，也不會受外界干擾」。

值得一提的是，美國曾就印度買俄油一事表達不滿，國務院能源特使霍克斯坦（Amos Hochstein）6月中旬表示，他曾敦促印度別在西方為創紀錄的燃料價格買單時，從低價俄油獲利。他強調，「美國沒有實施二級制裁禁止印度購買俄油，但也別買的太超過，不要像是利用歐美家庭的痛苦撿便宜」。