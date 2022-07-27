國內疫情趨緩，南投縣政府為迎接大量報復性旅遊潮，即日起將禁止砂石車行經台16線道，林明溱表示，過去為了增加土石標售收入挹注營養午餐經費需求，因此去年11月開放砂石車通行，不過現在因為疫情趨緩，旅客增加因此決定停止開放砂石車通行，防止出現交通壅塞情形。

南投台16線多彎且路幅窄，全長41.349公里，從名間、集集、水里、魚池至埔里，也是通往日月潭、信義等景點重要道路，每逢假日大批遊客前往；不過台16線4.5至11K路段，有橫跨濁水溪的集集攔河堰，有便道可通行，砂石車到集集會開上省道，離開集集才駛入便道，相當不便，砂石車業者希望能繼續通行。

林明溱表示，南投縣砂石公會去年8月提出申請，10月邀集各單位到台16線會勘，由砂石公會說明申請並配合相關事項，經過一個月的彙整協商後，報請南投縣道路交通安全聯席會審查，同年11月開放試行，今年3同意續辦一路開放至今。

不過目前疫情趨緩，南投又是國內旅遊之都，每到假日大批遊客湧入南投，特別是假日熱門景區更是經常塞車，常常綿延數公里，因此決定即日起停止開放砂石車週六行駛台16線，平日警方也會加強取締，嚴防砂石業者偷跑，維護縣民及旅客的安全。

縣府工務處表示，試辦期間該路段並沒有明顯重大事故，加上砂石公會遵守相關規定，更約束司機與業者，縣府也在相關路口架設監視設備，今年6月均已經完成相關設置，不過縣長考慮遊客安全，因此決議暫停禁行砂石車，未來是否開放會再研議。