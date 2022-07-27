基因檢測廠金萬林（6645）參與台灣生技業年度盛事2022亞洲生技大展，展出金萬林於精準醫療與基因檢測的研發成果。金萬林深耕分子檢測市場，提供健康、癌症和代謝體全方位基因檢測，精準分析個人化的基因密碼，做為一般健康或亞健康民眾的日常預防，及癌症病人掌握黃金治療時機的最佳途徑。

金萬林表示，旗下精準醫療分子檢測實驗室獲TFDA通過LDTs認證，可提供個人化醫療、臨床癌症基因檢測報告、臨床醫藥資訊分析，與各大醫療院所合作，協助醫師根據病人的基因檢測資料，選擇最適合的藥物及治療方式；美國子公司Gene on Link LLC.實驗室獲得CLIA認證，可執行高複雜度檢測，出具的檢測報告和結果數據可獲得美國醫療保險、醫療救助機構及FDA的認可。

金萬林專注於分子檢測平台的開發，推出多元檢測試劑套組，並提供國際認證的臨床檢測服務，累積大數據，建立基因數據資料庫，並與全球生醫大數據整合，在精準醫療產業鏈的布局上維持領先地位。

金萬林指出，檢測試劑產品完整，臨床精準醫療部份包含癌症病人的精準癌症用藥基因檢測與提供伴隨式醫療檢測，提供醫生臨床診斷的用藥參考，掌握黃金治療時機，提升治療效率和有效改善患者的生活品質。

其次，透過遺傳性癌症基因檢測可以進一步了解癌症的起因是否為家族性遺傳因素，經由專業的醫師諮詢後可以進行個人化的預防性治療，有效避免癌症威脅。

此外，針對一般健康或亞健康民眾的日常預防，金萬林的專利GoL Life非侵入性體質評估基因檢測服務，以最簡單溫和的方式，收集漱口後的漱口液，透過最新的基因科技及生醫大數據分析，解開體質遺傳密碼。