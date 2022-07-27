涉及立委集體貪瀆案的「白手套」、「是知」公關公司總經理郭克銘涉嫌向建商佯稱，可遊說立委推動《促進轉型正義條例》修法，可將過去國民黨不公義取得的土地，返還後交給建商開發，詐騙逾500萬元，檢方27日諭知郭克銘、國民黨團主任沈建億等人交保後，前立委張碩文因時任親民黨立院黨團主任疑捲入此案，27日主動赴調查局北機站說明，北機站晚間依被告身分將張移送北檢複訊。

張碩文於2005年起擔任國民黨籍第6、7屆雲林縣立委，之後擔任過連勝文競選台北市長總部發言人，2015年轉投親民黨後，2016年被親民黨主席宋楚瑜欽點擔任親民黨立院黨團主任，現為親民黨發言人。

調查局懷疑，郭克銘2016至2019年間，涉嫌向建商誆稱可遊說立委修正《促轉條例》，能將早年國民黨向政治受難者侵占的大批土地，返還後交給建商開發，郭克銘藉由過去曾任國會助理關係，夥同一些立委助理，向建商等人詐取逾500萬元的款項，但事後卻不了了之，涉犯《刑法》詐欺、侵占等罪嫌。

檢調26日約談郭克銘及妻子高玉如、時任立委廖國棟辦公室主任丁復華、國民黨團政策協調部主任沈建億、建商陳信誠、蘇益生6人到案。檢察官訊後，27日凌晨諭知沈40萬元交保、郭及高各以20萬元交保、丁以10萬元交保，另陳、蘇2人請回。

據悉，本案是立委集體貪瀆案「案外案」，檢調長期監聽郭克銘後，掌握郭與建商的對話紀錄，並過濾扣案「是知」公司帳證資料後，另分案偵查，但目前尚無立委或民代涉案。