女星蔡瑞雪就讀台北市第一女子高級中學時，受邀出演節目《校花點點名》爆紅，被粉絲封為「北一女神」，後來創立個人YouTuber頻道，2017年曾到南韓選秀節目《偶像學校》訓練，因表現和語言等問題慘遭刷下，回台後積極經營個人YouTuber頻道，成為網路有名的正妹YouTuber；蔡瑞雪今（27日）釋出醜照，讓許多粉絲直呼「牙醫看到會生氣」。

蔡瑞雪今（27日）在社群平台發文：「牙一咬就過去了」，照片中蔡瑞雪咬著湯匙，露出兩顆雪白大門牙，下巴用力到擠出紋路，她一手抓著瓶子，一手準備撕開包裝，整張臉都在用力，和平常唯美路線不同。另一張照片她回歸甜美模樣，白襯衫外套脫到手肘處，露出裡面的細肩帶背心，蔡瑞雪皮膚白皙，平口衣領露出深邃事業線，舉著飲品的模樣清新又性感。

不少網友紛紛表示：「超可愛」、「牙一咬，湯匙就斷了」、「所以湯匙好吃嗎」、「我只想問會不會舔包裝紙上的優格」、「妳的牙醫會生氣」、「一定使出了吃奶的力氣去開」、「哈哈第一張太有趣了」、「第一張表情好Q」、「有點像冰原歷險記裡面的喜德，不過是牙齒整齊版的」。

她日前到韓國旅遊，除了首都首爾，還跑到韓國釜山體驗當地文化，蔡瑞雪也入境隨俗換上韓服，在當地的街道和名勝古蹟前留下不少美照，不過她自曝自己在韓國拍照時有韓國人讓她把照片刪除，理由是拍到對方，蔡瑞雪也放出照片表示沒拍到路人，這段經歷讓不少去過南韓的網友產生共鳴。