投資人關注企業財報公布，聯準會（Fed）將於台灣時間周四（28日）凌晨公布利率決策會議，由於6月消費者物價指數增幅超乎預期，市場預料將升息2至3碼。10年期美債殖利率來到2.77%。美股周三早盤3大指數開高，道瓊工業指數漲逾百點，那斯達克指數大漲超過200點。

截至台北時間21點39分，道瓊工業指數上漲127.98點（或0.4%），報31889.52點；那斯達克指數上漲206.59點（或1.79%），暫報11769.17點；標普500指數上漲39.05點（或1%），暫報3960.1點；費城半導體指數上漲54.11點（或1.95%），暫報2933.07點。

5大科技巨頭同步上漲，谷歌大漲近5%，亞馬遜和Meta也有約3%左右的漲幅，蘋果漲近1.5%。銀行股靜待Fed利率決議結果，觀望情緒濃厚，美國銀行、富國銀行幾近平盤。

半導體類股一同大漲，德州儀器大漲超過5%，超微、艾司摩爾漲幅逾2%，輝達漲約3%，英特爾漲1%；延續法說會行情，聯電ADR大漲約4.7%，台積電ADR則漲逾2%。