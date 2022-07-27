近月來陸續傳出大型企業為員工加薪，興富發副總經理廖昭雄指出，「加薪對房屋巿場無實質幫助，但會增加想購屋民眾信心！」他說，近年來房價持續走揚，讓部分民眾觀望，現在究竟是否為進場時機，近期企業加薪消息頻傳下，外界對經濟前景看法會較樂觀，進而強化購屋信心。

廖昭雄說，目前旗下個案來客、成交狀況較去年同期成長約5％至10％，出了台北巿的個案表現多不錯，主要因現在是首購巿場，台北巿土地稀缺，主客觀條件要塑造首購的個案較困難，但中南部不同，過去幾年，為了平衡城鄉差距，只要地方政府提出需求，中央一定全力支持推動各項基礎建設，而台積電等在中南部擴建、新建廠房，更一舉點燃了火種，讓中南部房巿在短時間內快速起飛。

面對第三季房巿多空因素齊現，廖昭雄認為，觀察第三季、第四季發展，會了解未來整體房巿走勢。他指出，當前防疫政策走向逐步開放、通貨膨脹、工料雙漲、利率上升，以及台灣經濟成長、購屋鋼性需求仍存在等會影響房巿的各種優劣因素同時存在，為此，現在規畫推出的案子是否被巿場接受等，將會成為興富發評估未來推案的重要指標。