港股上市、銷售額破人民幣（下同）1千億的寶龍地產26日公告，未在25日到期日前償還2,129.4萬美元票據的本金及利息。寶龍地產是繼鑫苑置業、俊發地產、景瑞控股後，7月19日至26日這八天內第四家宣告債券違約的大陸百強房企。

受此消息影響，寶龍地產27日股價重挫8.55％至1.07港幣。半年來，寶龍地產股價累計下跌74.03％。

針對近期房企頻頻爆雷，人行副行長、外管局局長潘功勝在「機關黨建研究」微信公眾號撰文指出，要加強房企境外債券風險防控和監測預警，會和相關監管部門堅決規範平台企業金融業務。

寶龍地產於1990年在澳門成立，2009年在港股上市。目前，寶龍地產位居大陸房企百強排行榜第28名。該公司2021年全年合約銷售額首次破千億，達到1,012.3億元，年增24％，營收年增12％至399億元。

第一財經報導，寶龍地產2021年報顯示，其約71.8％的項目及67.1％的土地儲備位於長三角地區。然而，或許是受到疫情波及，2022年上半年，該公司合約銷售額為232億元，年減56.2％，合約銷售總面積為153.21萬平方公尺，年減54.7％。

寶龍地產指出，第二批2022年票據剩下尚未償還的本金額，約3,725.9萬美元及其應計利息，將於11月8日到期。雖然寶龍地產不斷研究各項融資安排，但也未必能在到期日償還。