全球化工業龍頭德國巴斯夫（BASF）27日指出，受到天然氣價格暴漲的影響，該公司將進一步縮減氨的產量，此舉可能會對農業與碳酸飲料造成連動的衝擊。

德國氨氣第一大廠SKW Piesteritz和第四大廠英力士(Ineos)也表示，由於德國正面臨俄羅斯天然氣供應中斷的問題，他們不排除減產的可能性。

氨在化肥、工程塑料和柴油排放液尿素的製造中具有關鍵作用。它的製造過程中還會產生高純度二氧化碳（CO2），這是肉類和碳酸飲料產業所需的原料。

巴斯夫執行長在法說會上證實路透的報導，「我們正在縮減需要大量天然氣發電的廠房的產量，好比說氨氣製造廠。」

他進一步表示，巴斯夫將從其他供應商採購一些氨氣來填補生產缺口，但農民明年可能面臨肥料成本大漲。

巴斯夫於9月削減路德維希港總部和比利時安特衛普大型化工廠的氨產量。

在布倫斯比特爾擁有德國第三大氨氣廠的化肥巨頭亞拉（Yara）則指出，由於天然氣價格飆高，目前其在歐洲的總產量比產能低了27％。

亞拉並未說明布倫斯比特爾廠的產能利用率，但表示該廠並未供應高純度的二氧化碳。

SKW指出，該公司剛完成計劃性的歲修，正在重啟生產作業，但未來的產能利用率極難預測。

與許多歐洲國家不同，德國並沒有可以取代俄羅斯天然氣管線的液化天然氣（LNG）港口碼頭。這意味著如果天然氣供應進一步減少，這些化工業者將面臨減產的政治和商業壓力。

化工業者是德國最大的工業天然氣用戶，氨更是該產業中天然氣使用量最大的單一產品。

減少氨產量的公司可能會流失市占率，在德國的廠商則可獲得補償金，以彌補減產的損失。

氨氣大多數用於氮肥，但其他用途包括柴油排放液尿素和工程塑料。

Union Investment基金經理人羅登伯格（Arne Rautenberg）表示，「未來幾個月天然氣供應緊縮危機期間，氨氣生產將是減產的頭號標的。」