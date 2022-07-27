桃市府攜手航空城區段徵收工程10家營造廠商，共同簽署「安全伙伴宣言」，宣示「零職災」目標。(蔡依珍攝)

桃市府攜手航空城區段徵收工程10家營造廠商，共同簽署「安全伙伴宣言」，宣示「零職災」目標。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦27日表示，桃園航空城為國內最大的單一公共工程計畫，除了施工進度與品質，市府也力求工程安全，今日與各營造廠商共同簽署「安全夥伴宣言」，務求從決策層開始就注重工安文化，形成良好的夥伴關係，以「零職災」為首要目標，確保工地安全、人員安全。

鄭文燦說，桃園航空城計畫總面積達4564公頃，市府執行及代辦區段徵收工程面積共1756公頃，分為10個分標，已陸續開工，正式進入實質開發階段。

因航空城區段徵收工程範圍面積廣大，為有效管理分散的工區，掌握施工進度及品質，市府引入智慧化工地管理系統，可即時將施工影像及環境監控數值等資訊匯入管理系統，並成立「戰情中心」統一管理，遠端監控影像也能提供給勞檢單位即時把關，預防工安意外；另外，市府也協調地政局聘請保全公司駐守施工現場、並請警察局加強巡邏，避免發生治安問題或傾倒廢棄物等情事。市府也將參與「金安獎」選拔，爭取勞動安全獎項榮譽，讓航空城計畫成為國內落實工安制度的標竿。

鄭文燦指出，桃園航空城區段徵收計畫優先開發區，預計於明年第一季點交土地，提供安置街廓居民進行重建，優先產專區也已完成首輪招商的準備工作；而航空城其他搬遷地區已有約62％居民，約4201棟已於今年3月申請第一階段自願搬遷，其餘3成多居民則預計於今年底前申請第二階段自願搬遷。因各工區居民搬遷意願很高，全區搬遷及公共工程全面施工的期程可望提早，有機會於原計畫113年底前即可執行。

鄭文燦談及，桃園航空城4個安置住宅基地共1924戶，已於今日全數開工，預定於113年9月可交屋入住，而供民眾自建住宅的安置街廓共4100個單元，也將於今年下半年抽籤配地；安置街廓及安置住宅確定下來之後，居民搬遷速度會加快，工區的完整性也會逐漸達成。

今日桃園航空城公共工程共10家營造廠商一一簽署「安全伙伴宣言」，包括利德工程股份有限公司、億欣營造股份有限公司、義力營造股份有限公司、雙喜營造股份有限公司、中華工程股份有限公司、日商大豐營造股份有限公司台灣分公司、永青營造工程股份有限公司、德昌營造股份有限公司、遠揚營造工程股份有限公司、春原營造股份有限公司。

另7家工程顧問公司亦出席見證簽署儀式，包括艾奕康工程顧問股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、林同棪工程顧問股份有限公司、亞新工程顧問股份有限公司、美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司、美商美聯科技顧問股份有限公司台灣分公司。