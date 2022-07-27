1名網友在路上騎未領牌的改裝電動車遭警方攔查，遭開2張罰單，他事後發文討拍，扯說「買來就這樣子，哪裡改裝了？」怒批警方隨意沒收私人財產；文章曝光，其他網友紛紛打臉「電動車還是要掛認證牌啊」、「哪台電動車像你那麼風騷？不攔你攔誰？」

該網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，他日前騎「未掛牌」電動機車在路上遭警方攔查，警方分別開了「未領用牌照行駛」、「慢車未經核准擅自變更裝置」2張罰單，警方稱拼裝車需沒收，原PO無法領回，原PO則暴怒發文稱「買來就這樣子哪裡改裝了？」怒指警方隨意沒收私人財產。

網友騎未領牌的改裝電動車遭警方攔查，遭開罰單，他事後扯說「買來就這樣子哪裡改裝了？」其他網友紛紛打臉「電動車還是要掛認證牌啊」。（翻攝自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

該網友說他當下沒有違規，沒超速也有戴安全帽，相當配合警方盤查，質疑「請問這沒收人民私人財產對嗎？」不少其他網友紛紛留言回嗆原PO「這是電動車？沒車牌？不然也掛個電動自行車」、「電動車還是要掛認證牌啊，你那麼高調，不抓你，抓誰？」「哪台電動車像你那麼風騷？不攔你攔誰？」

據悉電動車未依規定領用牌照上路，可處1200元以上3600元以下罰鍰，並移交保管；未經審驗的不合格車輛，即電動自行車沒有黏貼紅色閃電標章，不能領取牌照，騎乘不合格車輛上路，經查獲將直接沒入；合格車若擅自改裝變速裝置，將罰1800元至5400元，合格車改變一般裝置，如改煞車、鈴號、燈光及反光裝置等安全設備等，也會處最高1200元罰鍰。