女星曾智希外型亮眼，是演藝圈少見的短髮美女，IG擁有37.3萬追蹤數。今（27日）晚間，曾智希上傳一張泳池辣照，網友看了直呼：「流量時刻到。」

曾智希稍早在IG釋出一張養眼照，畫面中，她身穿繞頸式粉色比基尼，半身泡在泳池中，水平線剛好落在C級雙峰，深邃事業線和飽滿長輩一覽無遺；此外，她還用迷濛雙眼對鏡頭放電，增添不少性感氛圍，曾智希看到成果照感到滿意，寫道：「終於讓我泡在泳池了，為什麼我的攝影師隨手一拍都好好看？」大批網友紛紛留言：「因為智希姊姊本身就超漂亮，是女神姊姊所以什麼角度都一樣漂亮一樣好看」、「流量密碼」、「泡起來好舒爽」、「天氣太熱，希希請大家眼睛吃冰淇淋」、「好辣」。

今年33歲的曾智希，雖然年紀輕輕，但婦科曾在2018年出狀況，當時她因經期不順就醫，發現6公分囊腫，抹片結果也出現異常，接受HPV(人類乳突病毒)檢測結果為陽性，確診子宮頸癌前病變第三期，內心相當緊張，所幸得到醫生的鼓勵，及早動手術治療，才有機會痊癒。