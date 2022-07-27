台北市長柯文哲昨預言2024年國民黨主席朱立倫會選總統，新北市長侯友宜可能會脫黨參選；朱立倫今（27）日受訪表示，認識柯文哲這麼久，柯的專長真的是搞破壞，柯的預測一向很不準。國民黨新北市議員葉元之今爆出柯文哲的腹黑離間計，直言「柯文哲都算計好了」，引發討論。

葉元之今日在網路節目《94要客訴》中認為，「我覺得柯文哲這樣說，最主要就是要打侯友宜」，這個意思就是告訴藍軍，「你們要小心侯友宜啊、不用支持侯友宜，支持侯友宜到時候也會脫黨」，柯文哲在挑起國民黨跟侯友宜的矛盾，因為這樣有兩個好處，首先「九合一選舉，民眾黨就是要搶國民黨的票嘛，如果柯文哲去離間侯友宜跟國民黨的關係，那他就可以從中得利」，再來「柯文哲要去消耗侯友宜的能量，柯文哲如果真的要去參選總統，又把侯友宜視為敵人，是不是要先去消耗侯友宜的能量，讓侯這次選得不好，侯就有可能不會出來跟柯競爭」。

這兩點也讓葉元之直言「柯文哲在裡面都算計好了」，同為節目來賓的資深媒體人黃創夏則驚爆，柯文哲更深層的用意是，「若朱立倫不讓侯友宜選2024，侯可以去柯那邊當副手」，葉元之強調，「柯文哲講話就是算計，也可以看得出來他就是吃碗內看碗外，他要先管好自己才不會愧對台北市民」。