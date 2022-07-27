北市樂群站為全台第一個可透過LINE預約充電服務站點，不用擔心到充電站時沒位置，開幕優惠不管是否為會員，每度皆9.2元。(圖／台泥提供)

綠儲充電站開始開花！台泥今日(27)啟用位於台北大直樂群充電站，是六都中首個綠能加儲能的DC to DC(直流對直流)充電站，接下來9月北市至善路站要再開張1站，年底前並於宜花東至少再各設1站，要形成「東部一條線」。

台泥新世代充電站，主要強打「儲能」、「綠能」、「充電樁」多元一體，有自己研發的抗爆儲能櫃，而且是DC-DC充儲一體站，也就是儲能設備可以離峰時充電，尖峰時放電給電動車使用。台泥解釋，如此電動車大量充電時，不會影響到台電電網運作，不造成尖峰用電負擔。

今天啟用儀式，由台泥企業團董事長張安平、台北市副市長黃珊珊，以及台電主管等共同出席。樂群充電站為4車位2支充電槍基本規模站，但設有145瓩的電池儲能系統。台泥強調樂群站具備三項全台第一，包括六都中首個結合太陽能光電、搭配儲能系統的DC-DC充電站，全台第一個可事先透過LINE預約充電的服務，以及也是國內第一個適用政府電動車專屬費率的充電站。

目前台泥共有3座新世代充電站，包括北市樂群、花蓮DAKA、台南亞萬。台泥表示，北市這次發包5個示範充電站，公司拿下2座，除大直樂群外，9月還有至善站要開幕。另外，年底前推「東部一條線」，宜蘭、花蓮、台東都至少還要各建置1座，等於今年台泥將有7座新儲能充電站。

一般四車位、2支充電槍的普通充電站，就得花500萬，據了解，台泥的儲能充電站，是一般站的5到8倍，也就是要花2500萬到4000萬左右。張安平感嘆，台泥投資電樁不賺錢，賣1度電賠3度。但發展儲能，就是要讓能源有效率使用，並可以幫助平衡地區性電網。

台泥指出，樂群站的太陽能面板，發電主要是作為站上照明使用，白天電動車的電力仍來自台電。等到下午4點到晚上8點的夜尖峰時段，儲能櫃可以放電給電動車充電，不使用台電的電力，因此可不造成夜尖峰用電負擔。

至於DC to DC優點？台泥解釋，目前台電電網是AC交流電，在充電站再用整流器轉換成直流電，但是台泥的綠儲充電站，是直接輸出DC直流電給充電樁。這個好處就是充電槍的功率可以無上限，例如現在一般的快充可達180瓩，甚至可以更高，就是直流電。

台泥說，DC直流站因此可讓充電時間比交流電的慢充縮短好幾倍，可是真正的好處是，因為是站內直流對直流，不會影響到電網，以後更可以在電力不足時，將電池櫃多餘電力回充到電網上，協助穩定電網頻率。