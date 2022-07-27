北部上櫃建商鉅陞國際（5529）積極布局台中，不僅在台中市蛋黃區備妥百億推案量，台中分公司今（27）日也歡慶開幕！鉅陞國際董事長褚學忠指出，台中預計9月先推出台灣大道首發案，總銷約75億元，「鉅陞國際目標是3年內轉虧為盈！」

褚學忠表示，鉅陞國際推案以台中為大本營，「台灣直轄市中，台中是最具潛力的城市，周邊消費人口數可達千萬人，發展情況猶如當年的新北市，重大建設持續不斷投入！」而褚學忠也以實際行動證明鉅陞深耕台中的承諾，不僅成立台中分公司、擴大經營規模，褚學忠為了接地氣，已在台中購屋置產，每周會有三天待在台中視察業務。

談到鉅陞國際在台中的推案部分，褚學忠說，台中首發案位在西屯區台灣大道，基地面積1,753坪，目前正在申請建照中，預計9月份公開，每坪開價8字頭，總銷約75億元；第二個建案地點在西屯區黎明路與市政路口，基地面積461坪，總銷約25億元，預計2023年Q1推出，雙建案總銷合計可達百億元。

褚學忠提到，鉅陞國際台中購地聚焦在市中心蛋黃區，「我們要在藍海市場找類紅海客戶」，所以鉅陞國際不走中大坪數產品，將主攻中小坪數產品，鎖定「想住市中心，卻又不想負擔高房價的客層。」

鉅陞建築團隊去年借殼入主上櫃建商志嘉建設，並更名為「鉅陞國際開發」，所以目前尚無建築實績入帳，唯一的營收來源，就是志嘉建設留下來的資產「嘉義亮點旅店」。

褚學忠說，該飯店去年斥資近9千萬元重新改裝，主打「ALL IN ONE一條龍服務」的高端親子旅店，一條龍整合提供「嘉義名店伴手禮免排隊」服務，同時引進嘉義少見的港式餐廳等等。他說，「嘉義亮點旅店」原本受疫情影響平均住房率僅約2成，在改裝重新營運後，搭上國旅補助方案助攻，目前單月營收已經衝到700多萬元，暑假期間平均住房率超過八成，可望為鉅陞國際創造可觀營收。