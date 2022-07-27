「嘴破」是門診常見的症狀之一，但引起的原因大不相同，並不全然是因為「火氣大」。名醫江俊坤分享，過去有女患者時常嘴巴潰瘍、肚疼但都沒有就醫，直到被送到急診室了才知道大事不妙，原來自己罹患罕見疾病「貝西氏症候群」，再晚一步就要命喪黃泉。

江俊坤在節目《健康2.0》中分享真實案例，曾有一位30多歲的女性病患「差點連命都沒了」。原來，某天深夜女病患著急地衝往急診室，直說自己的肚子痛到不行，而醫護人員一看電腦斷層，驚見腸子已穿孔，醫師開刀後發現內部已經「黏得亂七八糟」，研判過去已經有過數次發炎，才會導致慢性腸穿孔的情況產生。

幸好女病患的手術相當成功，才能夠保住一命，不過她的腸子也切除了1.5公尺，女病患表示，自己過去時常嘴破、也常突然地肚子疼痛，而經過嘴巴黏膜切片的檢查後，也確定該名女子罹患「貝西氏症候群」。

江俊坤分享案例，一名30多歲女性長期嘴破又肚痛，檢查後發現患有罕見疾病。（圖／翻攝自《健康2.0》）

家醫科醫師王健宇表示，罕見疾病「貝西氏症候群」，屬於全身性自體免疫疾病，多好發於女性身上，會導致全身黏膜出現潰瘍，症狀初期從口、眼病變，甚至外陰部也可能會出現症狀，嚴重的話會導致失明或有致命的可能。

王健宇提醒，口腔若出現「白斑、紅斑、纖維化」三種症狀時要特別留意，因為口腔黏膜通常是淡粉紅色，如果有硬硬的白斑，或是深色的紅斑，屬於組織退話的現象，更可能是癌症的前兆。除此之外，許多人放任口腔長期潰瘍，最後演變成慢性發炎，讓口腔黏膜纖維化，也要當心可能會有癌症病變。