街口投信6月8日召開董事會全面改選董監事，董事長由金德威接任後，僅一個多月，街口投信27日發布重大訊息公告，於27日接獲金德威之辭任書，於8月1日生效。

新任董事長人選則尚未公告，待董事會召開後，決議新任董事長人選。

街口投信6月8日才改選董監事，新任董監事任期為2022年6月8日至2025年6月7日，新任董事包括國票證券、街口金科法人代表人王皓正、街口金科法人代表人金德威、街口金科法人代表人陳志睿、晶亮投資有限公司法人代表人邱正弘；監察人則為林芷卉、何艾芸。

街口投信為了「台版託付寶」服務屢槓金管會，也導致近二年公司 高層動盪不安。原董事胡亦嘉在2020年7月底時經董事會選任為董事長，但在2020年9月29日時被金管會宣布9月30日起解除董事職務，之後董事長就一直懸缺，至2020年11月2日股東臨時會重新改選董監事，才選出高雄陳家的川圃投控之法人代表人王律傑為董事長。

但王律傑於今年4月20日提出自6月8日起辭任街口投信董事長暨董事職務。

2022年3月，街口金融科技董事長胡亦嘉，因2020年擔任「街口投信」代理董事長期間，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時配售不公，未公平對待投資人，初估不法獲利約9千萬元，涉嫌刑法背信罪。胡亦嘉在今年5月11日已向台北高等行政法院提出行政訴訟，狀告金管會。