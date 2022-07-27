民進黨桃園市長參選人林智堅24日召開記者會，強調他的台大論文「是原創，絕無抄襲」，而林的指導教授、國安局長陳明通23日也發4000字聲明力挺，強調林是論文的原創者，且自稱受到前中研院院士胡佛影響等等。前立委沈富雄26日表示，「陳明通第二次出面『更不像人』，連這種話都敢講」，引發討論。

陳明通聲明表示，自己「受到指導教授、前中研院院士胡佛影響，因此要求學生使用別人所蒐集的資料時要忠於原先設計的理念，即使說明起來與原先設計者差別不大也沒有關係」；陳明通並稱林智堅和余正煌的論文基於同一組問卷所蒐集的資料，「在「『作性定義』當然會完全一樣，這不是抄襲，因為不完全一樣才是問題」、「所以我要再次說明林余兩位都沒有抄襲的動機，這些相似跟我的教學及指導學生論文寫作有關，外界認為文字相似、語法相同就是『抄襲』，這完全是『去脈絡化』的說法」。

沈富雄在網路節目《少康戰情室》中指出，他覺得陳明通很好笑，在林智堅論文案第一次爆發時，陳表示「創意在林智堅」，但是最近陳明通第二次出面「更不像人」，陳明通認為可以「一手遮天、欺負天下」，沈富雄認為，陳明通聲明的意思是說，「你們這些沒學問的人，本人資料多、桃李滿天下，以我的門風和學派的作風，我教的一大堆學生，隨便叫兩個學生寫的文章，相似的地方多，這是正常的嘛，同一個老師教出來的，教學教到真的有入心，寫出來的字都一樣」。

沈富雄痛批，「陳明通連這種話都敢講」，沈認為身為國安局長，人格要相當完整，陳明通以他現在的地位，是目中無人了，「但這樣的人格，可以當我們的國安局長嗎？」