韓國「少女時代」一度是紅遍全亞洲的最夯女團，出道15年歷經成員約滿出走，儘管8名成員們不在同一間公司，卻表示「絕無解散意願」，今年5月由SM娛樂宣布少女時代將以8人完整體推出新專輯慶祝成軍15年；日前少女時代成員們公開第一波預告照，其中「忙內（年紀最小）」徐玄竟是隱乳妹，藏了15年大解放網友超震撼，激動問「身材本來就這麼好嗎？」

2017年10月少女時代成員蒂芬妮、秀英及徐玄合約到期，沒有繼續和SM娛樂續約，其餘5人則留在原公司，原本粉絲很擔心團體將解散，不過，SM娛樂透露，「成員們都絕無解散意願」，尊重未續約3人有自己的生涯規劃；時隔5年，今年5月SM娛樂宣布少女時代將以完整體回歸樂壇，粉絲都十分期待。

徐玄身材辣翻韓網。(圖/ 摘自徐玄IG)

近日少女時代陸續釋出第七張專輯《FOREVER 1》預告照，打頭陣的分別是太妍、徐玄和秀英，從造型上發現此次走性感成熟女人風格，3人服裝都非常火辣；沒想到身為忙內的徐玄罕見穿得如此性感，掀起韓網論壇瘋狂熱議，驚呼「徐玄的身材本來就這麼好嗎？」

原來徐玄出道15年來都不太願意露身材，性格也比較溫柔婉約，更是團內年紀最小的，網友都沒想到她竟是隱乳妹，此次預告照中徐玄服裝設計，意外讓上圍形狀特別明顯，還露出有著腹肌的小蠻腰，辣出新境界；有不少鐵粉相當引以為傲地說，「徐玄本來就是出了名的hot body」、「雖然是很露的服裝，但她看起來還是好優雅，氣質真的很貴氣」、「看徐玄上實境秀，發現她自我管理非常嚴格，很了不起」。