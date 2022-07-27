亞尼克插旗桃園站前商圈。(蔡依珍攝)

亞尼克插旗桃園站前商圈。(蔡依珍攝)

亞尼克插旗桃園站前商圈。(蔡依珍攝)

亞尼克插旗桃園站前商圈。(蔡依珍攝)

亞尼克插旗桃園站前商圈。(蔡依珍攝)

亞尼克插旗桃園站前商圈。(蔡依珍攝)

亞尼克插旗桃園站前商圈。(蔡依珍攝)

曾締造千萬條銷售佳績的生乳捲名店「亞尼克」，插旗桃園車站商圈，開立全台首間智能體驗門市，不但提供多樣化的甜點，還有24小時全天候服務的YTM蛋糕販賣機，想吃蛋糕不怕夜晚店休，隨時都能享受甜點帶來美味，開幕首三日有生乳捲百元優惠價、當月還有滿額送康寧餐盤、生乳捲等好康，限時活動更有新口味免費試吃等，歡迎來一趟滿足想吃甜點的胃。

亞尼克桃園中正門市，開店回饋在地粉絲祭出多項特別活動：1.首三日(7／27-7／29)每日前30名消費者可享100元優惠價購得「亞尼克生乳捲－原味」乙條。2.開幕首月(2022／8／28前)於新門市單筆消費淨額滿$1699，即贈「康寧餐盤」；滿$3000現場再免費加贈「原味生乳捲」乙條。3.開幕首月(2022／8／28前)加入新門市[email protected]好友，即可抽「100元折價券」，限量抽出。4. 開幕前兩日(7／27 9：00pm至7／28 9：00pm)於YTM桃園中正店選購任一口味生乳捲享9折限量優惠！5. YTM桃園中正店慶開幕，限時活動推7／27至7／29、8／10至8／12每日下午3點發放生乳捲新口味免費試吃，數量有限，送完為止！

亞尼克董事長吳宗恩說，持續秉持『不偷工、不減料、新鮮製作、新鮮販售』，以此初衷打造智能安全、24小時不停歇的YTM蛋糕販賣機來服務大家，2018年以來，YTM於台北捷運54站為大家服務，今走出北捷，首站即落腳於桃園中正門市，看準位在車站區段，鄰近百貨、學校等複合式商圈，生活機能優良、便捷性，期望能在此與大家分享生乳捲的美味、帶來更多元的服務及便捷的選購環境。

首度走出北捷的YTM，首站落腳於桃園中正店，主打3分鐘就能快速買到新鮮美味，且24小時服務不停歇，半夜想吃甜點的捲迷也能即刻享受到冠軍生乳捲「原味」、經典的「特黑巧克力」，以及父親節新品「焦糖鹽之花」生乳捲三款口味，並貼心附贈「生乳捲輕巧袋」。

歡慶開幕也推出深夜應援活動，開幕限時指定24小時(7／27 9：00pm至7／28 9：00pm)於YTM桃園中正店選購任一口味生乳捲即享9折限量優惠，除了現場可即時購買，8／9起更開放線上訂購、YTM取貨的服務，讓您挑選口味不撲空。

亞尼克推出經典夯品「亞尼克生乳捲」後，9年來共推出超過120餘種口味，以不斷創新、食材來滿足消費者的味蕾。此次88節期間限定特別融入給宏得(Guerande) 鹽之花，新推「焦糖鹽之花」生乳捲！將來自法國專業的焦糖專家─依思尼，以諾曼地頂級糖品加入AOP產地認證奶油，再傳統銅鍋慢火熬煮，並融合了給宏得鹽之花，迸出令人驚喜的甘甜層次。聯手北海道奶霜，鹽之花的滋潤提味讓焦糖奶霜的濃郁更加圓潤、回甘，尾韻絲絲鹹味飄出，與巧克力酥菠蘿及Q彈的泡芙蛋糕共譜多層次的味覺之旅。隨享卡卡友可於門市寄捲補差額45元提領，相當直接省下87元，寄捲還有轉贈功能，與朋友揪團購買、送禮、不限地區限制超方便！趁桃園開幕活動，快購買兩組寄捲套餐，最高省下$1068元，還可獲得滿額贈康寧餐盤，再加送冠軍原味生乳捲乙條！這樣買最划算！桃園的捲迷們，之後想吃生乳捲就不用跑台北囉！

亞尼克迎中秋，率先推出高端送禮新選擇「奶黃流心月餅松木禮盒」，以紐西蘭優質松木結合木工藝與實用收納設計，以100％松木打造呈現厚實原木質感與渾然天成的木紋。塗層上漆呈現質感光澤並保護盒面，觸感溫潤，搭配復古金屬鎖扣，將月餅連同真摯心意收藏於木盒獻上。傳承香港老師傅的秘技，嚴選國際食品認證屏東「鹽紅土鴨蛋」以傳統鹽紅土技術醃製去腥，烘烤令油香溢出，秘製呈現「雙餡奶黃流心」。創意和菓子桃山外皮使用海藻糖降低甜膩，掌握絕佳比例與雙重烘烤三重奶黃層次，打造酥軟薄皮、甘醇鹹香的奶黃內餡與濕潤流心，耗時打造、考驗著每個環節的溫控與技巧，大器展現食感與風味。嚐口月餅，細細享受奶黃流心無比極致的口感，同時感受亞尼克凝聚所有的繁瑣，於產品注入誠心，只為一口心動、奉上一份值得收藏的禮物。中秋節高質感送禮新選擇，即日起可至亞尼克全台門市、官網預訂購買。

亞尼克將「北海道奶霜」尬入「OREO餅乾」，打造神秘黑蛋糕，為巧克力控關注喜愛的系列蛋糕，繼春季限定的「覆盆莓」口味後，中秋將再推出「焦糖鹽之花」口味！嚴選法國頂級依思尼焦糖海鹽醬，融合北海道奶霜與OREO巧克力脆餅，鹽之花的提味讓焦糖奶霜的濃郁呈現出多層次鹹甜風味，交織著欲罷不能的層次口感。新口味將於下個月8／10新上市！巧克力X焦糖控絕對不能錯過哦！