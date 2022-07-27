2022新北市兒童藝術節將在本周五（29日）晚間7點至9點開幕，市府邀請到活躍於國際舞台的表演團隊「舞鈴劇場」表演《生命之光》音樂劇，帶來獨步全球的聲光扯鈴演出。（新北市文化局提供）

2022新北市兒童藝術節將在本周五（29日）晚間7點至9點開幕，除了可以開車前往，也可搭乘公車或捷運。（新北市文化局提供）

2022新北市兒童藝術節將在本周五（29日）晚間7點至9點開幕，為了呼應主題「怪獸宇宙」，市府1樓大廳將化身「星際中繼站」，並邀請到活躍於國際舞台的表演團隊「舞鈴劇場」表演《生命之光》音樂劇，帶來獨步全球的聲光扯鈴演出，帶給親子多重感官饗宴。

文化局指出，市府一樓大廳將安排「光年跑步機」的光圈跑步裝置，讓大家一同挑戰太空訓練，除此之外，也安排「21號漫畫店星際分店」巨型漫畫書，讓民眾一窺「躍演劇團」的小故事，現場還有「黑影王國奇幻箱」帶著小朋友沉浸在皮影戲國度。

此外，市民廣場竹筍地標也會化身為「太空飛梭」，每晚展出燈光秀，配合「泡泡探勘隊」的巨型泡泡藝術互動裝置，現場會定時吹出泡泡，搭配燈光變換，奇幻又好玩，另有沙坑、鞦韆多種趣味關卡，周邊還有新北市美術館Artgogo行動巴士、斯巴達小勇士體驗營、小小建築師火箭挑戰積木遊戲、觀月計畫、飄飄月球島等有趣好拍的藝術裝置。

文化局表示，市民廣場每日將有各種不同主題的表演節目，像是兒童天團紙風車、拍謝少年Feat.小事製作、馬戲之門、Swing Taiwan等，適合帶著小朋友天天來放電，7月9日至8月7日白天至晚上都有一連串活動，詳情可至「2022新北市兒童藝術節」活動官網(https://www.newtaipei-summer.tw/)或新北市文化局臉書粉絲團(https://www.facebook.com/e7summer)查詢。