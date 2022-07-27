民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門，原擬憑新竹棒球場開幕搏聲量，不料球場不良竟害富邦悍將外野手林哲瑄受傷，恐整季報銷，讓林智堅三度致歉，並表示說要負擔林哲瑄手術和復健等醫療費用。國民黨台北市議員徐巧芯今(27日)在中天《盧秀芳辣晚報》指出，新竹市府沒驗收完成就開放進場看球，球迷也有權要求賠償；而富邦悍將領隊林華韋接受林智堅負擔林哲瑄醫療費，意思就是說「你確實有責任」。

主持人盧秀芳問：「付錢等於負責嗎？」徐巧芯說：「不是啊，他(林智堅)就算出了這個錢，人家可能要休息8到10個月才會好，他不知道啊，他完全就覺得『我有錢是大爺，跌倒怎麼樣？給你一點錢嘛』；他(林哲瑄)今天不是乞丐耶！他是我們的球員、是明星，他希望的是能夠上場打球，好好地比賽給球迷看，球迷也希望看到他上場打球的英姿。新竹棒球場沒有好好驗收就讓球員進去打球，你沒辦法好好解釋這一切，就賠錢了事，當然還是一樣被灌爆嘛！」

「所以他(林智堅)這個危機處理就跟他處理論文是一模一樣！」徐巧芯表示，「而且我認為起因就是因為論文的關係，他們希望能趕快有一個政績，才能讓大家知道說『看，我的政績很好，我是五星級的市長，所以不要再管我論文抄襲的事情了』，因此他們才趕快把這個場地，明明還沒有驗收，卻可以趕快來啟用，這個急就章就是要掩蓋論文門事件；結果沒想到球場又爆炸了，又要用論文掩蓋球場事件，變成永動機，結果就是都一樣爛！」

徐巧芯說，「你請我們不要看論文，去看政績，結果政績也很爛，好，你可以下台了！如果我是民進黨，我真的會考慮把他換掉。」盧秀芳又拿出媒體2020年8月10日報導的數據「竹市公園兒童遊具，不合格率達95.06%」，問：「他不是『公園堅』嗎？」徐巧芯說，「他蓋了很多公園，都蓋得蠻漂亮的，就以這個當政績，所以我們也都嘲諷新竹棒球場就是個『棒球主題公園』」，林智堅就是好大喜功重外表，東西漂亮優先。

談回林智堅的付錢充當負責，徐巧芯說，「林智堅好像期待富邦悍將領隊林華韋說『沒關係沒關係，不用了我們心領，謝謝！這也不是市長的錯，大家一起來改善』等等，結果林華韋說什麼？『喔，好，那自費的部份麻煩你了，謝謝！』」盧秀芳說：「是不是包括這一些啊！也應該付一付吧？（圖板列出林哲瑄月薪53萬，球團年底支付超過300萬薪水，開刀+復健球團隱形損失超過600萬）」。

徐巧芯指出：「還有什麼？還有很多錢要付耶，我有些網友有去現場，他腳邊就有一些生鏽的東西，被割傷了或褲子髒了，是不是也都是你們的責任？你沒驗收完就讓球迷去看球，是不是所有人都可以有國賠？林華韋接受了這個『美意』，意思就是說『你確實有責任』。」