擁有台、美雙重國籍的男星艾力克斯與老婆李詠嫻結婚18年，育有一對子女，常常透過社群平台分享生活，近期新冠肺炎衝擊全台，許多活動幾乎都停擺，他們也趁機飛到國外度假，和子女在許多知名景點旅遊，近日李詠嫻曬出比基尼照片，今年45歲的她身材保養得宜，讓許多粉絲直誇「太辣了」。

李詠嫻昨（27日）用中英雙語發文：「我以為我能做到！一邊優雅地吃著冰淇淋，一邊拍著美美的IG照。 冰淇淋在短短 20 秒內就融化了，到處都融化了！ 在我的手上，我的比基尼，我的腳上，我一團糟」，打卡地點在夏威夷，夏威夷屬於亞熱帶氣候，陽光非常強烈，照片中李詠嫻穿著獨特圖樣的比基尼，一頭長髮被綁在腦後，今年45歲的她眼尾有了些細紋，依舊自信大方，曬出兩粒車頭燈，深邃渾圓曲線非常性感，她開心舉著咬了一口的冰淇淋，沒想到下張照片冰淇淋沒了一半，雪白的冰化成水流到她手上，雖然無法看到表情，但能猜想到李詠嫻應該表情無奈。

貼文底下有不少粉絲留言：「誰在乎冰淇淋，妳看起來超漂亮」、「好美的女神」、「冰擋到最美的風景」、「好美的媽咪」、「妳看起來很性感」，有網友回「應該是妳太火辣了」，讓李詠嫻開心回「我喜歡這個說法」。

日前李詠嫻到夏威夷歐胡島，該地的古蘭尼牧場是知名電影取景地，電影《侏儸紀公園》在此處拍攝，成為許多影迷的觀光景點，李詠嫻和艾力克斯帶著小孩拍下留念影片，鏡頭外有恐龍張開血盆大口，艾力克斯搞笑地直接把女兒推往恐龍自己逃命，幽默互動讓網友都笑翻。