生魚片味美鮮甜，是許多人最愛的日本料理之一，不過好吃又新鮮的生魚片，價格往往動輒千元起跳。一名女網友日前就分享千元有找的「超級巨無霸生魚片拼盤」，直說要報復性怒吃，貼文曝光後，讓許多饕客看了好羨慕，不斷敲碗店址，想要揪團朝聖。

原PO今（27）日在臉書社團《爆廢公社》中發文表示，「這一盤真的值了，報復性怒吃」，照片裡橘黃相間的生魚片蓋滿整個大黑盤，絲毫看不見下面保鮮的碎冰，細看這盤綜合生魚片，內容物包括：鮪魚、紅甘、鮭魚、旗魚以及鯡魚，粗估至少有1百多片，而原PO也留言回應網友，「這是6人份，價格為8百元」。

這則貼文只有簡短的2句話，再配上超霸氣的生魚片拼盤，不到半天時間就吸引將近7千人朝聖按讚，網友紛紛留言，「想吃！痛風超值餐」、「我買比你少片，卻比你貴，好想哭」、「激不得！快走！」、「太霸氣了」、「光看就好療癒，爽！」、「這應該有20人份」。

另外，也有許多網友留言跪求店址，有內行人留言分享，該店址在墾丁後壁湖。《中時新聞網》過去曾報導，「『400元生魚片』鮪魚鮭魚滿滿一盆！老饕秒認出 地址曝光」，應為同一家餐廳，當時一份400元的綜合生魚片共有80片，這次換算下來800元生魚片應有160片。