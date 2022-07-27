台鐵局27日指出，針對台鐵公司化子法與台灣鐵路工會召開第5次協商會議，其中在職福金提撥金額及實收資本額討論尚無法達成共識。

台鐵局說，會中台鐵表達希望就公司章程及相關子法進行協商，而工會則持不同意見，先不討論子法，盼先針對職福金及實收資本額進行討論。惟雙方後續協商職福金提撥金額及實收資本額，經過1小時15分鐘討論，未能達成共識。

工會曾在第4次協商會議（20日）拋出曾參考郵政公司、港務公司及機場公司相關資料反推台鐵公司化前應提撥之職福金額為60億元之估算資料。台鐵局說明，所提金額較其他國營公司成立初期提撥之職福金額高出甚多，且未將下腳料收入（即廢料標售收入）及會員每月薪資扣款金額納入收入計算，另年度營收係依目前營業收入資料推估，未以公司化財務試算之收入為計算基準，此外適用對象及人數應再合理計算，因此請工會再予以研議釐清。

台鐵局表示，會中亦提出相關試算參考資料向工會說明，含前於第4次協商會議提出「規劃實收資本額設定為800億元，以其1%提撥職工福利金為8億」，惟工會認為員工福利應大幅提升，表示未能接受台鐵局所提8億元之規劃數額。