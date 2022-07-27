39歲甜心教主王心凌參加陸綜《乘風破浪》第3季翻紅，成為眾多參賽女神中討論度最高者，任何跟王心凌有關者皆為話題，先前便曾有位擅長釣魚的網紅「采蓁」，便因外型神似王心凌、常穿有別本尊的大膽穿著，因此走紅網路，哪料近日招來酸民怒嗆，「泳裝照很暴露！兒童不宜」，讓她感到既好氣又好笑。

有著「最兇王心凌」之稱的網紅采蓁，是以拍攝釣魚題材聞名的正妹，近日她在FB分享近日收到的私訊留言，寫道「妳的泳裝照很暴露、兒童不宜，請妳刪除」，見狀她心想：「完了！那我划SUP(立槳衝浪)的影片不成了謎片了」。於是，采蓁幽默分享，後來為了實踐粉絲的諫言，最後只好刪除對方的帳號。

采蓁穿著白色罩衫脫去一半，胸前還被網友喊激凸引起話題。(圖/采蓁 FB)

采蓁不久前才跑到戶外玩Sup，更曾曬出美圖給粉絲欣賞。(圖/采蓁 FB)

隨後，采蓁照樣在社群解放身材，PO出一張超養眼照片，只見她穿著一件白色長罩衫，胸前扣子只扣到中間位置，還將左肩朝下扯出雪白一片，甚至玩起下「下衣失蹤」的穿著打扮，從臀部根部露出一雙筆直美腿，十分香豔誘人，而在她胸前還被注意到長出「迷之點點」，在她白上衣的下方凸起「圓形物」。

為了解答「胸前透點」的疑惑，好脾氣的采蓁立刻回覆：「是皺摺啦」。至於其他粉絲則替她抱起不平，「拜託我們很愛看好嗎？」、「覺得暴露又沒要你看，請走不送」、「地球太危險了，不適合他居住」、「愛看又愛酸，不看給我滾」、「經過這則提醒，我去複習了泳裝照」、「兒童不宜可是爸爸很喜歡阿」。