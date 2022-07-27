許多機車族到了夏天都必須忍受超燙坐墊，一名網友好奇，為什麼機車坐墊大多是黑色系的？尤其黑色比其他顏色更為吸收熱能，沒想到真的釣出內行網友，透露其實30年前流行過彩色坐墊，不過因為容易褪色、發黏，且當時每種坐墊僅限單一車款使用，大量滯銷後就自然淘汰了。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文表示，「為什麼機車坐墊大多是黑色系的？」特別是黑色系在這種天氣更會吸熱、難以降溫。對此，許多網友紛紛回應，「耐髒」、「主要是耐髒又便宜」、「其它顏色容易髒且讓人覺得騷包」、「黑色百撘」、「你可以在上面包你喜歡的顏色，過一陣子你就會換回來了」、「不管您選什麼色，還是一樣燙到靠X～選我正解」。

不過有內行人分享，「越鮮豔的顏色越容易褪色，還會帶黏性。30年前流行一段時間後，椅墊皮翻新就沒人選擇其他顏色，再加上早期都是車有縫線的皮革，車好也只能限專一車款使用，滯銷後自然就被淘汰」，另外後期熱處理壓模一體成型皮革問世，自然不會採用彩色皮革，現在原廠頂多只會出咖啡色／灰色的皮革款式，其他顏色只能找店家進行客製化。

而針對坐墊吸熱的問題不少人給出建議，「墊個雨衣就好了」、「小百貨有銀色的椅套，再加個網狀椅套就不會熱了」、「可以改透氣椅！裝風扇在椅墊下由下往上吹！」