樂天桃猿啦啦隊成員「熊霓」，2021年參加「猿來是妳」徵選活動，以第一名的好成績入選，是目前現役成員中年紀最小的，她憑著甜美外表與傲人火辣好身材受到矚目，之前一段3分鐘應援舞蹈影片爆紅，還吸引日本網友注意，紛紛表示「想去台灣看棒球」；日前她變身「重機女神」，火辣造型讓網友直誇「太辣了」。

熊霓2003年出生，今年才19歲，身為隊內最年輕的啦啦隊員，獲得許多粉絲的關愛，她今（27）日在Instagram發文：「每次看到重機就好想考重機駕照，可是我連摩托車駕照都沒有，還有這種工業化的背景～都想把這些燈都搬回家」，照片中熊霓一頭長髮披肩，身穿黑色細肩帶皮上衣，露出纖細小蠻腰，雪白一片非常性感，下半身穿著超短黑色熱褲，搭配撩人黑色絲襪，顯得美腿更加修長，熊霓側靠在黃色重機上，帥氣中又帶著火辣。

她靠著加油裝置拍照，胸前車頭燈頂著裝置，露出S曲線的好身材，隱約可以看到深邃事業線，之後她把外套脫下，舉著板手面帶殺氣看向鏡頭，展現霸氣一面，性感照片讓許多網友留言：「好可愛」、「有點夢幻」、「最後一張有點帥，熊師傅修車修起來」、「熊寶三張照片我都喜歡」，也有粉絲還關注熊霓的身體狀況提醒「美照好看，不過腳的傷勢記得更新情況，應該很多人都擔心你。」