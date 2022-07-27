陳冠希（Edison）曾是香港知名藝人，當年憑著一張帥痞臉蛋，與金城武、吳彥祖、古天樂並列香港四大美男，2008年因艷照事件無限期退出演藝圈，但一舉一動仍受關注。近日，有網友在日本巧遇陳冠希一家三口，興奮地將合照PO網，引起外界注意。

日前有網友PO在日本偶遇陳冠希一家人的照片，畫面中，陳冠希頂著短髮，綠色罩衫裡面著米色內搭，下身搭配褐色短褲，風格相當休閒，但也被發現身型似乎瘦不少，因為他和女網友合照時，只是淺笑就擠出明顯的法令紋。

網友與陳冠希一家合照，稱讚他們人非常好。（圖／微博）

不過，女網友稱讚陳冠希態度超親切，因為她除了是陳冠希的粉絲，也常在社群平台關注陳冠希女兒的動態，所以提出與小朋友合影的要求，想不到陳冠希爽快地答應，將女兒摟在身前，秦舒培也出現在鏡頭內，戴著一頂有兩顆眼睛的童趣帽，身為超模的她，不僅身高跟陳冠希差不多，美腿更是又長又直，狀態好到不像媽媽。

女網友將這些照片PO網時，描述她眼中的陳冠希一家人，陳冠希態度親切，秦舒培比照片中還漂亮，是標準的九頭身，皮膚又白裡透紅，而且向陳冠希開口要求合照時，還主動表示願意當攝影師，態度跟陳冠希一樣親切。

照片釋出後，許多網友紛紛留言：「媽呀，陳冠希真是出乎意料，一點明星架子沒有，依舊閃閃發光」、「好接地氣」、「感覺回歸家庭就變好爸爸好老公」。