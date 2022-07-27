CIP攜手中國信託辦理離岸風電專案融資研討會，CIP 主管、中國信託學主管與學者等人共同合影。(圖／CIP提供)

政府離岸風電第三階段開發預計拋出15GW(百萬瓩)容量，今天在一場離岸風電融資研討會上，金融界預估將帶來2.2兆元的龐大融資需求。正要角逐名額的丹麥風電大廠CIP(哥本哈根基礎建設基金）表示，在俄烏戰爭、2050淨零碳排事件發生後，第三階段開發融資面臨四大挑戰，呼籲政府遊戲規則應重新「滾動式檢討」，不要把風險都加諸在開發商與銀行身上。

CIP與中國信託今日（27）攜手舉辦「2.0 離岸風電專案融資研討會」，分享彰芳西島與中能風場專案融資成功經驗，並討論第三階段風場專案融資的挑戰與契機。

台灣離岸風電發展進入第三階段區塊開發，今年底將完成首輪選商，規劃自2026年到2035年，每年釋出1.5GW的開發量。中國信託企業融資處處長、資深副總廖淳霖評估，以1MW離岸風電建置成本約2億來說，15GW容量估計需要3兆元經費，通常業者7成5需靠融資，因此初估第三階段融資規模可達2.25兆元。

CIP目前已備好西海岸六風場參與競標逐位，但CIP台灣區財務長徐正穎指出，第三階段開發財務模型相較第二階段更加複雜，風場專案融資面臨四項挑戰。

這包括國產化範疇更廣且核心技術難度提升，預期將導致開發成本增加；單一開發商風場容量有其上限，不易創造規模經濟；競標金額上限設計，將導致競標價格與實際成本脫鉤，開發商進而轉向企業購售電合約(CPPA)以平衡開發成本與收益；風場收入來源從台電躉購契約轉向一般企業購售電合約(CPPA)，對收入穩定性及融資可行性均為一大挑戰。

徐正穎更指，俄烏戰爭造成原物料價格比第二階段高很多，風場未來餘電由台電收購得透過競價，加上改與用電大戶簽購售電合約，回推開發成本後，不確定性提升，這對銀行是很大風險。

廖淳霖說明，銀行融資授信要看投資者的財務是否殷實，現金流狀況。前兩階段的離岸風電開發，由於發電是賣給台電，沒有問題。但第三階段是要賣給企業用戶，如果借貸只是3到5年，還沒問題，但授信長達20年就需要更精確考量。「金融業要想出更好方式。」

對此徐正穎同意，不會沒有解決方式。問題是，現行招商規則對開發商來說很不利，例如限制單一風場容量上限，這缺規模經濟。

他強調，區塊開發的遊戲規則是去年3月初制定，當時不僅沒有俄烏戰爭，也還沒公佈2050年淨零路徑，因此業者呼籲政府應該「與時俱進」，對第三階段規則做「滾動式檢討」，不要把風險都留給開發商、銀行去面對。