渣打銀行27日舉辦「2022下半年全球及台灣經濟展望」說明，向企業客戶、金融同業和媒體分析渣打銀行對台灣GDP年增率的最新預測。渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財表示，2022年台灣GDP年增率3.6％，2023年在2.5～3％，前者是今年第二季就提出的數據，當時已預留因高通膨拖累景氣的可能下修空間。

面對全球高通膨漫延，連帶造成的貨幣緊縮政策，台灣央行已有小幅升息，符銘財說，長遠貨幣政策來看，不宜大幅緊縮，恐會波及企業投資及整體房市，觸動經濟衰退的不確定因素；但因「眼下」仍有通膨壓力偏高的部份，9月、12月央行理事會有可能進一步升息，半碼到1碼的都有可能。

在通膨率部份，渣打預估，2022年台灣通膨率可能會跟歐美同一個方向，攀升至高點，就實際數據則是相對來的低，符銘財指出，2022年第3季CPI預估會來到3％，第4季會回落至2％，全年CPI估計在2.6％左右。

渣打估計2023年台灣經濟成長將因出口衰退而減緩，包括來自歐美終端消費市場的疲弱，以及中國大陸復甦力道不如2020年等因素。即便如此，符銘財指出，台灣的通膨率也會隨之下降，因為近日行政院最新預算書中，已透露2023年會對中油、台電進行預算補貼，以避免油電價格刺激民生物價。

「這可視為政府表明電價再漲的可能性低了」，符銘財說，明年台灣通膨預估可以進一步下降。2022年的台灣高通膨，跟油價、原油輸入有關，渣打最新估測，布蘭特油期價格未來一年可降至90～100美元/桶，不會回到2022年初的140美元/桶，可望帶動2023年首季通膨趨緩的機會。