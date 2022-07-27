美國參議院26日以64票同意、32票反對通過晶片法案程序性投票，最快27日進行最終表決，之後將交付眾議院投票，力拚本周過關。該法案提供高達2,800億美元補助與研究資金，希望提升美國在半導體與先進技術領域的競爭力。

該法案是眾參兩院協商多時、折衷後的成果，兩院先前各自通過自家版本的晶片法案。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）將此法案命名為《晶片與科學法案》（Chips and Science Act）。

該法案預計提供527億美元補助給半導體企業，藉此吸引他們在美國製造與研發晶片。針對投資半導體製造的業者，美國政府也將給予25％投資稅收抵免，稅收抵免價值約240億美元。

但晶片法案對於補助使用方式設下限制，規定企業不能將錢用於買回庫藏股或發放股息等其他用途。該法案亦設下「護欄」條款，要求受補助企業不得在中國或其他不友善國家建立與擴大半導體先進產能。

此法案也計畫撥款2,000億美元支持科學與新技術研究，範圍涵蓋機器人、電腦運算與半導體等，其中810億美元交由國家科學基金會（NSF）分配處理。