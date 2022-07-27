市場研究機構顧能（Gartner）最新報告預測，今年全球半導體銷售成長率將放緩至7.4％，約6,392.18億美元，低於去年成長26.3％，並低於上季預測的全年增長13.6％。

該機構表示，雖然晶片短缺正在緩解，但全球半導體市場進入疲軟期，料將持續至明年，屆時半導體銷售料將收縮至約6,230.87億美元，年跌2.5％。

該機構指出，目前已看到半導體終端市場的疲軟，尤其是對於消費者支出敏感的市場，而不斷上升的通膨、稅收和利率，以及更高的能源和燃料成本，給消費者可支配所得帶來更大壓力。