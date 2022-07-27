金管會今（27）日表示，馬可維茲保經與漢泰兩家保險經紀人公司，未在期限內補交財報，保經公會並回報兩公司失聯，保險局調查後發現擅自歇業，依保險法對兩公司廢止許可、註銷執照。

金管會指出，馬可維茲保經與漢泰保經在去年未按期彙報前（2020）年財報，已被金管會限期改正，各被處以20萬元與10萬元罰鍰，後又擅自停業。2公司違規事實明確且情節重大。

金管會呼籲，保險經紀人公司經營保險經紀業務應確實依保險法相關規定辦理，並應強化法令遵循機制，以維護消費者權益及健全公司經營。