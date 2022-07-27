台大27日召開首場論文審定會，林智堅、陳明通雙雙缺席，林智堅委任律師黃帝穎轉變目標，攻擊審定會召集人蘇宏達政治立場親藍，要求迴避，不少綠粉看到後，紛紛集結出征蘇宏達臉書，甚至有粉絲貼出葬儀社、腳尾飯照片威脅「準備好了」。
針對為何林智堅不出席審定會，黃帝穎表示，蘇宏達政治立場明顯，且還未審定就先定調醜聞，有未審先判之嫌，因此要求蘇宏達迴避，在台大更換召集人之前，不會考慮讓林智堅出席，卻在晚間遭台大打槍，表示委員會一致駁回提案，不會更換召集人選。
不少焦急的綠粉則紛紛出征蘇宏達臉書，儘管蘇宏達已經4個多月未PO文，但綠粉們依舊在舊文底下留言大罵蘇宏達：「國民黨打手」、「最好閉嘴」、「立場這麼藍沒資格審查」、「未審先判，那幹嘛還召開委員會」、「你有什麼誠信」。
甚至還有偏激林智堅支持者自稱開葬儀社，貼出喪禮現場與腳尾飯畫面，嗆已經準備好了。也有網友看不下去，留言力挺蘇宏達，支持他不要受到民進黨壓力公正審理。
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