雖然目前仍處盛夏，但是歐洲已憂心今年冬季的能源，德國更是首當其衝，他們的天然氣消耗量名列前矛，而如今供氣不足的風險一直揮之不去。德國終於想到核電廠延役這個選項，而且很有急迫性，因為有1部反應爐將在今年底使用執照到期，要是什麼都不做，在法律上就必停機，屆時德國能源缺口必然擴大。

英國金融時報(Financial Times)報導，德國蕭茲(Olaf Scholz)政府考慮延役核電，對於聯合政府其中的綠黨來說，這個決定「必然特別痛苦」，綠黨號稱環保政黨，以反核運動起家。

一位熟知綠黨領導層的人士表示，在內閣會議中，綠黨得出的結論是，「在能源緊縮的情況下，所有的能源選擇都應該擺在桌面上」，其中一個選擇可能是將巴伐利亞伊薩爾核電廠2號機(Isar 2 nuclear station)的使用時間，至少延長至12 月31日的關閉日期之後。

伊薩爾核電廠的1號機於1979年商轉，在2011年停運，進入退役程序；2號機在1988年商轉，理論上將在今年底使用執照到期，進入退役程序。

該綠黨人士表示，「延期運轉只會持續幾個月」，任何決定都將取決於正在進行的壓力測試結果，以確定德國的電力供應是否即使在惡化的情況下，也能繼續運行。

伊薩爾核電廠位在巴伐利亞州，是當地供電的主力。雖然德國積極設立風能和太陽能，然而巴伐利亞州的風能太陽能都效率不高，只能使用傳統發電，目前該州主要仰賴天然氣和核能發電。伊薩爾核電廠2號機是1部1485百萬瓦的壓水反應爐，要是它停止運止，巴伐利亞立刻會出現電力缺口。

克里姆林宮的「能源武器化」已從憂慮成為現實，雖然北溪1號(Nord Stream 1)已結束10天的管道維修，但是目前流量已減少至3300 萬立方公尺，僅為標準產能的五分之一。消息公佈後，歐洲天然氣價格飆升，達到五個月以來的高位。

德國是歐洲最著名的反核主張國，目前由蕭茲的社會民主黨 (SPD)、綠黨和自由民主黨 (FDP) 組成的聯合政府，都是反核主張者，即使在俄羅斯入侵烏克蘭之後，也堅持依計劃淘汰核能。比如綠色經濟部長哈貝克(Robert Habeck，)堅稱，俄羅斯供應的天然氣，主要用於為家庭和工業供暖，而不是發電，其他官員還強調，「3座核電廠所供應的電力，僅佔德國第一季度發電量的 6%，遠低於天然氣的 13%。」

但隨著天然氣供應來源的不穩，專家表示電力需求必然會增長，不管如何調配，核能都有助於填補能源缺口。