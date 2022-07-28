健保署27日公告，健保第1類第1目-第3目被保險人所屬的投保單位或政府應負擔眷屬人數為0.57人，將自2023年實施。健保署長李伯璋指出，調整過後雇主的負擔會減輕，估計一年對減少健保約19億元收入。

依據《全民健康保險法》，第1類的第1目-第3目為政府機關、公私立學校的專任有給人員或公職人員；公、民營事業、機構之受僱者；以及前二目被保險人以外有一定雇主之受僱者。

雇主或政府單位的健保負擔是依照月投保金額、保險費率、負擔比率以及平均眷口數計算，跟被保險人負擔實際眷口數不同。若以「公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者」投保單位負擔6成為例，用最低月投保金額25,250元推估，原先投保單位負擔約為1,238元，2023年會下降為約1,230元。

李伯璋指出，依法會定期檢討眷屬人數，雖然會衝擊健保收入，但對雇主而言是較公正的做法；而此舉也會影響健保的安全準備金，因此健保需要更有效利用，因此健保部分負擔調整仍是十分重要。