中國大陸女子鄭靈華自浙江師範大學畢業後，因為成績優異，獲「保送進研究所」，近日她帶著學校畢業證書，到醫院中探望病榻上的爺爺，沒想到照片卻被大陸網友造謠為「老少配」，甚至有人稱「老人帶病考取研究生，還娶了一個小女生」，這些所有的網路謠言源頭，僅是因為她染了一頭粉紅色頭髮。

鄭靈華出生於1999年，為浙江師範大學2022屆本科畢業生，為了拍出好看的畢業照，她染了一頭粉紅色頭髮；本月13日她在獲得保送東華師範大學研究所的資格後，拿著錄取通知書到醫院探望病床上的爺爺，拍照分享到自己的朋友圈，並發文「我考研的動力之一，是能夠讓爺爺親眼看到我上研究生，並以我為驕傲」。

鄭靈華探望爺爺的貼文，被大陸網友轉貼造謠。（圖／翻攝自陸網）

沒想到這張照片隨後被陌生網友「搬運」到其他地方，並且造謠「老人帶病考取研究生，還娶了一個小女生」，還有一些「營銷號」見獵心喜，造謠「專科生考上師範，爺爺感動哭了」，並以此發布補習課程廣告。

此外照片還吸引大量酸民留言狂批「一個研究生，把頭髮染的跟酒吧陪酒一樣」、「染髮的都不是好人」、「師範生頭髮染成這樣，不配當老師」、「師範生、藝術生都不學好」，甚至有人指責鄭靈華「吃人血饅頭，拿自己的爺爺炒作」、「爺爺走慢了」。

鄭靈華探望爺爺的貼文，被大陸網友轉貼造謠。（圖／翻攝自陸網）

一連串的網路造謠讓鄭靈華身心俱疲，她稱自己從小由爺爺帶大，爺爺天天帶她上學、接她下課，買菜、燒菜、洗衣服全由爺爺一肩擔起；去年12月爺爺因為心肌梗塞，合併大腸癌中晚期住院，因為當地的新冠肺炎疫情，她一直無法到醫院探望，直到本月13日她終於獲得醫院批准，得以進入病房與爺爺分享喜悅，沒想到事情竟完全走調。

看著網友的仇恨言論，鄭靈華一度想自我了斷，但後來轉念一想「不能放過每一個網路暴力的人」，經過繁複的程序後，她公證上千條具有嚴重侮辱性的言論，並且準備起訴這些網路霸凌者，並誓言要讓那些人一個都跑不掉；她的行動也獲得支持，浙江一名律師表示願意免費為她打官司。

然而在7月23日晚上，鄭靈華接受陸媒採訪完後，將自己的粉紅色頭髮染回黑色。

鄭靈華接受採訪後，將頭髮染回黑色。（圖／翻攝自陸網）

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